Indonesia | Bali è molto diversa dai video su Instagram | la ' denuncia' di un tiktoker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 25 settembre 2023) Molte persone che scelgono l'come meta per le proprie vacanze si recano a. L'isola "paradisiaca" è davvero come la mostrano isu? Chiaramente no: unha messo in mostra tutti i lati meno belli di questo territorio abitato da oltre 4 milioni di persone. Da oltre un anno, nell'Unione Europea, sono venute meno tutte le restrizioni per viaggiare in aereo. Non bisogna più esibire alcuna tessera verde, né tanto meno sottoporsi a tamponi poche ore prima del viaggio. Alcuni paesi extra europei hanno mantenuto l'obbligo di certificato vaccinale per diverso tempo, ma dalla primavera del 2023 sono cadute praticamente tutti gli obblighi a livello globale. Il turismo ne ha beneficiato: l'anno prossimo alla conclusione avrà numerisimili a quelli del ...