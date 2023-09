India-Canada | la partnership strategica vale più dello scontro diplomatico

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’accusa che l’sia coinvolta nell’assassinio di un cittadino canadese di originena in territorio canadese fa entrare la nazione più popolosa del mondo in una dubbia lista di Paesi sospettati di compiere omicidi politici (la vittima era un attivista sikh khalistani) al di fuori dei propri confini. Quello mosso dal governo di Justin Trudeau è un addebito pesante quindi, di quelli che teoricamente potrebbero cambiare relazioni e dinamiche. Ma l’è un Paese che nel corso degli ultimi anni ha acquisito una centralità crescente, con un ruolo di potenza emergente in grado di essere contraltare alla Cina; è un’economia in sviluppo che attira sempre più interessi; ha un posizionamento geostrategico corteggiato dai principali Paesi occidentali. Tuttavia resta che se la notizia fosse confermata, l’si ...