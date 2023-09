Incendio a Loro Ciuffenna | mattinata intensa per i Vigili del fuoco

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ideldel comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti intorno alle ore 8.40 di questa mattina a, Via Pellegrini, per unche ha coinvolto uno scantinato. L’ha interessato l’intero locale posto al piano terra, causando l’inagibilità dell’appartamento posto al primo piano. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento. Intervento si è concluso intorno alle ore 13.00. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

... già designato come sede sostituiva del Fanuzzi per le partite casalinghe del Brindisi è anch'esso inagibile in seguito ad unsubito nelle scorse settimane. Il Brindisi, reduci dalla...... gli autori del gesto potrebbero aver perso il controllo del fuoco dastessi acceso, dandosi ... "Nella notte, ignoti hanno dato vita a un principio diche ha coinvolto anche una classe. ...

Loro Ciuffenna, incendio in uno scantinato: un appartamento inagibile LA NAZIONE

Gli incendi devastano ancora la Sicilia: morta una donna mentre ... Kodami

Vigili del Fuoco al lavoro in via Marzorati, nel rione Brunella a Varese, nella mattina del 25 settembre. A portare gli operatori sul posto è stato un principio di incendio ad un’auto: il loro impegno ...Un incendio devastante ha distrutto una casa in costruzione a Padulli, Rimini, suscitando una grande ondata di solidarietà. La famiglia Longo, composta da Paolo, Ela e il loro figlio dodicenne Davide, ...