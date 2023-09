In Italia 2 | 2 milioni di famiglie in povertà energetica

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – Sono 2,2lene in. Si parla di 5di persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate d’inverno, poco raffrescate d’estate, con livelli di illuminazione scadenti e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici bianchi. Sono i dati dell’Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati ripresi dal Rapporto Oipe 2023. I nuclei familiari più a rischio sono costituiti da un elevato numero di persone, si trovano in condizioni di disagio economico e le abitazioni in cui vivono sono in cattivo stato di conservazione. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.