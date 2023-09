In collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 25 settembre 2023) Riprende a Corciano l’attività di ascolto e supporto ai soggetti che si trovino in situazioni di sovraindebitamento.deidella provincia dimette infatti a disposizione, nel punto di ascolto attivato attraverso una convenzione sottoscritta con il Comune, la professionalità del proprio Organismo di composizione della crisi (figura prevista dalla legge 3/2012 e inserita nel Codice della crisi di impresa) per esporre le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge in favore di soggetti sovraindebitati, offrire una prima verifica dei presupposti per l’accesso alle procedure e illustrare il relativo funzionamento. Laattivata tra il Comune e...