Il Brasile sta vivendo un'ondata di caldo senza precedenti in pieno inverno , con la megalopoli di San Paolo vicina a battere i record storici per il ...

Sabato l'Inmet aveva lanciato l'allerta rossa (grande pericolo) per un'ondata diin aree di 10 Stati, oltre al Distretto Federale di Brasilia. L'allarme dell'istituto prevede che la temperatura ...Venerdi' seduta in gran parte in rialzo al Cbot di Chicago, sulla scia delle previsioni meteorologiche ine Australia, dove si attende un clima particolarmente secco eproprio nelle aree di coltivazione della soia. I prezzi del grano, invece, hanno ricevuto la spinta dal raccolto negli Stati ...

In Brasile caldo record in 4 città, sfiorati i 40 gradi a Rio Agenzia ANSA

Con massime di almeno 33 gradi, quattro capoluoghi brasiliani ieri hanno battuto il record di temperatura più alta dell'anno, secondo l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet). (ANSA)