In arrivo nuovi BOT | BTP e titoli di Stato | ecco quanto convengono

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione dei BOT in asta mercoledì 27 settembre 2023 e il relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione. Si tratta del BOT a 6 mesi con data di emissione 29 settembre 2023 e data di scadenza 28 marzo 2024. I BOT sono messi all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto. L’importo minimo offerto è 6.500 euro. Il MEF ricorda che sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 181 giorni la commissione massima è fissata nella misura dello 0,10%. I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di ...