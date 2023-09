In arrivo il Bonus bollette | ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo

Caro carburante - in arrivo il bonus da 80 euro per 13mila famiglie bergamasche IN PROVINCIA. L’ufficialità arriverà con il Consiglio dei ministri in programma lunedì 24 settembre. A beneficiarne saranno gli stessi cittadini che ...

Bonus in arrivo per questi lavoratori direttamente in busta paga - ecco di cosa si tratta Bonus in arrivo per questi lavoratori direttamente in busta paga, ecco di cosa si tratta l’Italia purtroppo è flagellata da tante problematiche ...

Bonus : dalla benzina alle bollette - ecco i nuovi sconti in arrivo Un decreto legge con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio è previsto in ...

Bonus benzina e mini-sanatoria in arrivo sugli scontrini Da un lato il Bonus benzina da caricare sulla social card “Dedicata a Te” e aiuti per le bollette di luce e gas delle famiglie con redditi bassi, ...

Bonus benzina da 80 euro in arrivo : beneficiari e modalità di erogazione Con il costo carburante che sfiora ormai prezzi da capogiro (2 euro al litro) il governo punta a mettere una toppa al problema, ...