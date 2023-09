In 6 mila a Villa Manin per il concerto dei POOH

Leggi su udine20

(Di lunedì 25 settembre 2023) Emozioni a non finire quelle vissute ieri dalle oltre 6persone accorse aper ildei, la band che ha fatto la storia della musica italiana, ospiti nella residenza dogale per presentare l’unicoin Friuli Venezia Giulia del tour dal titolo “Amici x sempre”, che li vede nuovamente assieme sui palchi d’Italia. Una partecipazione sentita, emozionata e partecipata quella del pubblico di ieri, che dimostra quanto il viaggio ultra cinquantennale di questa band sia ancora vivo e capace di trasmettere gioia e passione. Dal 1966 ad oggi ihanno pubblicato 59 album di cui 31 in studio e venduto oltre 100 milioni di copie in carriera, ad oggi un record assoluto per una band nazionale. Una produzione immensa accompagnata da sempre da ...