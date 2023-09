Imprese | Vittorio Vecchione | “Affrontare le sfide future con professionalità”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 25 settembre 2023)&Partners: “La Consulenza Direzionale è lo sguardo esterno, altamente specializzato, che mette in condizione l’imprenditore di avere il giusto approccio all’impresa, dotando l’impresa degli strumenti legali, fiscali e manageriali che gli permettono di realizzare il progetto di lungo periodo” Tutto il mondo si chiede cosa succederà quando l’Intelligenza Artificiale inizierà a svilupparsi. Imprenditori e dipendenti sono in attesa di scoprire le evoluzioni di questa tecnologia che, come tutto ciò che non si conosce, può spaventare. Per questo abbiamo scelto di intervistare sul tema il dottor, fondatore dell’insegna&Partners che da anni si occupa di Consulenza Direzionale per le PMI di tutta Italia. Prima la spinta alla digitalizzazione poi l’Intelligenza Artificiale, ...