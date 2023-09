Importante adesione al Pd sannita | Votto è la neo responsabile di San Salvatore Telesino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovane ma già esperta amministratrice, Elisabetta Annaè apprezzata assessore del comune di Sanpremiata con 286 preferenze alle comunali di maggio 2023. Neo iscritta al PD, proviene da quel mondo della sinistra diffusa che non di rado ha faticato a riconoscersi nel Partito Democratico. «L’di Elisabetta rappresenta per il PDun prestigioso ed autorevole tassello nell’opera di riconnessione territoriale del partito – dichiara il segretario Giovanni Cacciano – che, comune per comune, sta consolidando e riorganizzando la sua rete di relazione politiche e umane.Peraltro, proprio in Valle Telesina stiamo concentrando impegno ed energie particolari. Inaugureremo a breve, nel comune di Castelvenere, una nuova sede territoriale dedicata al ...