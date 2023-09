Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 | intervista a Vanessa Scalera

(Di lunedì 25 settembre 2023)3: l', l'interprete della protagonista in. Tvserial.it.

Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore si appresta a fare il suo debutto in prima serata su Rai Uno lunedì 25 settembre . Il sostituto procuratore ...

Per la prima serata in tv, lunedì 25 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “ Imma Tataranni – Sostituto ...

Dove eravamo rimasti? Come andrà il matrimonio ...

Imma Tataranni , il magistrato più noto del piccolo schermo, non è ispirato a un personaggio realmente esistente. Ideato dalla scrittrice Mariolina ...

Dove eravamo rimasti Come andrà il matrimonio dicon Pietro E che cosa ci fa Gianni Morandi nella serietorna da lunedì 25 settembre su Rai 1 con la prima di quattro puntate. Disponibile anche in streaming su , la terza stagione serie- Sostituto Procuratore , con ...TELEFILM/SERIE TV Su Rai Uno dalle 21.25- Sostituto procuratore. È passato del tempo dall'omicidio di Romaniello epuò contare solo su Capozza e Diana. In famiglia, Valentina ...

Alessio Lapice, il maresciallo Calogiuri che fa girare la testa a Imma Tataranni. “Il provino durò quattro or… la Repubblica

Imma Tataranni 3, prima puntata: dove vederla anticipazioni trama Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Imma Tataranni, il magistrato più noto del piccolo schermo, non è ispirato a un personaggio realmente esistente. Ideato dalla scrittrice Mariolina Venezia, che alla simpatica eroina ha dedicato ...Torna “ Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ”: la terza stagione va in onda da lunedì 25 settembre in prima serata su Rai1. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di ...