Imma Tataranni | Ocean’s eleven o PresaDiretta? La tv del 25 settembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 25su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “– Sostituto Procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lontano dagli occhi “: sono passati alcuni mesi dall’agguato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita e il maresciallo Ippazio Calogiuri, colpito da una pallottola, è ancora in coma.lo va a trovare ogni giorno in ospedale nonostante i suoi innumerevoli impegni. In Procura può contare solo su un volenteroso Capozza e su Diana, che inizia a collaborare sempre più attivamente. In famiglia, Valentina ha deciso, non senza conflitti con la madre, di andare a studiare Lingue orientali a Napoli dove anche il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere. Con Pietro sembra tornata la serenità. Almeno fino a che Calogiuri, inaspettatamente, si ...