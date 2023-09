Imma Tataranni | dove è stata girata la serie?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 25 settembre 2023)prevalentemente in Basilicata, nella città di Matera, ma anche in Puglia, nella provincia di Taranto e nella gravina di Laterza. Le riprese in interni, invece, si sono svolte negli studi di Roma. La protagonista, infatti, lavora a Matera, ed è proprio la città dei famosi Sassi a essere la location delle riprese della fiction. In particolare, il cinema comunale di Matera è stato trasformato nel Palazzo di Giustizia visto nella, che offre degli scorci dei luoghi più famosi della città come Piazza Vittorio Veneto con il suo Belvedere Guerricchio o Via San Biagio come Via del Corso. Il centro città, infatti, è il luogo di puntasi svolgono le vicende dei protagonisti. Qualche riprese è avvenuta anche nelle sale del Museo Archeologico Nazionale ...