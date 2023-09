Imma Tataranni 3 | Vanessa Scalera | “Mi ha cambiato completamente la vita”

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 25 settembre 2023) Stasera in tv, in prima serata su Rai Uno, lunedì 25 settembre torna una delle fiction di maggior successo degli ultimi tempi., incarnata nella sua intelligenza e ruvidezza da, è una delle formidabili investigatrici che hanno fatto colpo nel cuore dei telespettatori, come Lolita Lobosco o Blanca, solo per rimanere in casa Rai. Il ritorno delle avventure della magistrata materana nata dalla penna di Mariolina Venezia è uno degli appuntamenti più attesi di questo autunno televisivo.3: c’è anche Gianni Morandi Ma cosa vedremo in questa terza stagione? “Diana mi aiuterà nelle indagini, Caligiuri è in ospedale, mio marito sarà impegnato con la boxe e io continuerò ad avere il problema della mia suocera”. Lo spoiler arriva ...