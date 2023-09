Imma Tataranni 3 | la seconda puntata in onda lunedì 2 ottobre su Rai 1

Imma Tataranni (Us) anticipazioni Imma Tataranni seconda puntata di lunedì 2 ottobre 2023 S3 Ep 2 - Liberaci dal male – Dopo mesi di ...

Imma Tataranni (Us) anticipazioni Imma Tataranni seconda puntata di lunedì 2 ottobre 2023 S3 Ep 2 - Liberaci dal male – Dopo mesi di ...

Non sarà per nulla facile la vita dinella terza stagione della fiction di Rai1 . Questa sera infatti andrà in onda la prima delle quattro nuove puntate della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e la pm di ...Da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo (la prima è la protagonista mentre il secondo interpreta Pietro De Ruggeri) fino ad Alessio Lapice nel ruolo di Ippazio Calogiuri, scopriamo tutte le attrici e ...

Alessio Lapice, il maresciallo Calogiuri che fa girare la testa a Imma Tataranni. “Il provino durò quattro or… la Repubblica

Il ritorno di Imma Tataranni con la terza stagione segna la ripartenza di uno dei titoli più amati degli ultimi anni ...Torna “ Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ”: la terza stagione va in onda da lunedì 25 settembre in prima serata su Rai1. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di ...