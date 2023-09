Il verbo di Romelu Lukaku

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sette giorni sono una settimana, centosessantotto ore, diecimilaottanta minuti, che poi in realtà sono solo duecentosettanta quando la settimana è farcita di coppe europee. Tutti numeri poco utili, in ogni caso, perché basterebbe il numero tre per sintetizzare quella di. Tre partite, tre gol, tre volte capace di dare a José Mourinho la sensazione che il futuro possa essere meno complicato del presente. Non è tranquillo Mou, in panchina si agita, la sua faccia vira al grigio, i suoi modi sono nervosi. È mai un buon segnale quando fa così l’allenatore portoghese. La Roma fatica, inciampa, si rialza, torna a zoppicare, ha bisogno di spalle grosse capaci di fornire un appiglio, di trascinare a riva una imbarcazione che a volte si riempie d’acqua.doveva fare questo, essere quello grande e ...