Il Var pubblico funziona (anche se non convincerà i professionisti della polemica)

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'eraglasnost arbitrale in televisione è ufficialmente iniziata. Il debutto di 'Open Var', format voluto da Federcalcio e AIA in onda su Dazn - cheSerie A è il broadcaster e, dunque, l'unica piattaforma in grado di poter trasmettere tutte le immagini a corredo degli audio dalla Sala Var - ha avuto come padrino Gianluca Rocchi, designatore a responsabile dei direttori di gara. Prima impressione: l'idea è ottima e, le polemiche sulla tempisticadiffusione dei contributi audio e video (si riferiscono alla giornata precedente e non a quella appena terminata) sono sterili e negare il salto nel futuro diventerà esercizio sempre più complesso ai critici. Per chi nel corso delle ultime due stagioni ha seguito l'impostazione data da Rocchi e dai vertici AIA al rapporto con il mondo esterno, nessuna ...

...che ora arriverà tutto aldiffuso. Basterà per cancellare polemiche e dietrologie No. Ma goccia dopo goccia, sarà utile per formare un nuovo approccio dei tifosi al lavoro di arbitri e. ...Nel video resodall'Aia con tanto di audio, si sente Irrati al(il fischietto era Maresca ) chiedere ulteriori immagini del dettaglio 'Dalle EPTS (una telecamera, ndr), non è chiaro, ...

Abbiamo seguito il debutto di 'Open Var' con il designatore Rocchi a spiegare gli episodi più discussi con l'ausilio dei dialoghi tra arbitro e assistenti al monitor. Ecco cosa ne ...Far conoscere ai tifosi cosa accade durante la partita nei dialoghi tra l'arbitro e il Var. È l'obiettivo del nuovo format chiamato 'Open Var', andato in scena stasera su Dazn e realizzato in collabor ...