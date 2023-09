Il tweet di De Laurentiis sembra una presa in giro Libero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ildi De(«Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!»)unain. Lo scrive, con Claudio Savelli. Il cinguettio di De(«Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!»)unain. I giocatori più importanti della squadra si stanno ribellando a Rudi Garcia (dopo Kvara, a Bologna è stata la volta di Osimhen) e il presidente che fa? Dice che sono stati bravi? Mah. La carota quando servirebbe il bastone. Forse è un messaggio indirizzato a se stesso, una sorta di auto incoraggiamento, un invito a portare pazienza e a non perdere la speranza che tutto torni come prima. Ad oggi la scelta di Rudi Garcia per la panchina non sta pagando. Il Napoli riparte da Bologna. ...