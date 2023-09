«Il Tour è primo in tutto Il suo segreto? Le vacanze»

In archivio il primo , spettacolare, round del BMW Championship 2023, secondo appuntamento dei playoffs di FedEx Cup. Sul percorso del North Course ...

Una vittoria e due Terzi posti. Si chiude fra gli applausi per l’Italia del Beach il terzo dei quattro Futures in programma in Italia che si è ...

L’ Inter di Inzaghi è attesa dal primo tour de force della stagione: la squadra di Inzaghi, infatti, a partire dal derby scenderà in campo per 5 ...

E perché, allora, non approfittarne per undei più bei laghi della regione Sebbene non siano ... il, vicinissimo al centro abitato, è il lago di Cerreto (chiamato anche lago Cerretano). Da ...Al 50' Lorenzo Sgarbi colpisce ed è ilattaccante a segno nella stagione 2023/2024 per i lupi. Nelde force Pazienza ha aperto alla sfida per i due posti in attacco che vede protagonista ...

DP World Tour: a Ryo Hisatsune l'Open de France, 28° E. Molinari FederGolf

Beach Pro Tour, Cervia: quattro coppie azzurre accedono alle ... Federvolley

Conclusione con il sole della seconda edizione dell’Itf Masters Tour 400 alla Canottieri Casale. Il torneo che ha visto 170 iscritti con oltre quaranta giocatori stranieri provenienti da ogni parte de ...Il suo album di debutto è “Non farti cadere le braccia”, pubblicato nel 1973; nel 1977, con l’album “Burattino senza fili”, diventa il primo artista italiano a realizzare video-clip e in seguito, ...