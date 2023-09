Il tempo di Napo-Elon Musk

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 25 settembre 2023) "Conoscoda più di dieci anni. Abbiamo scambiato idee, bevuto whisky insieme, incontrato i figli l’uno dell’altro e discusso di tutto, dalla guerra in Ucraina al futuro dell’istruzione americana. Dico dache è illeone Bonaparte dei nostri tempi. La nuova biografia di Walter Isaacson, basata su due anni di osservazione di, raggiunge una conclusione simile. E in un’epoca in cui in alcuni ambienti l’uomo più ricco del mondo si sta trasformando da eroe a cattivo, questa analogia storica non dovrebbe essere ignorata”. Così l’economista Niall Ferguson sul Daily Mail. “Nel 2017,e io siamo andati a bere qualcosa al Menlo Park in California con uno dei miei figli, che allora aveva 18 anni e stava per intraprendere un anno sabbatico in Africa. ...