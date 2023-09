Il Senato Usa abbandona il dress code | «Una mancanza di rispetto per l’istituzione»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Via ilal. Quello statunitense, però. Il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer ha, infatti, emanato una direttiva secondo cui iri potranno essere liberi di indossare un «abbigliamento informale» per entrare alla Camera alta del Congresso. La decisione di introdurre regole meno stringenti in tema di codice di abbigliamento sembra derivare – scrive Ap – dallo stile delre della Pennsylvania, John Fetterman, benché non nominato nella dichiarazione di Schumer. Al 54enne gli era stato infatti concesso di vestirsi in modo casual, pantaloncini e felpa per intenderci, dopo un ricovero di 6 settimane per depressione. Ma ora la decisione di Schumer ha provocato (inevitabilmente) malumori tra i membri più conservatori della Camera. La senatrice repubblicana del Maine ...

"Se non riceviamo gli aiuti , perderemo la guerra ". Questo l'appello di Volodymyr Zelensky ai senatori americani, secondo quanto riferito al New York ...

Sembra che ora le cose non vadano poi così bene per L'Ucraina del guitto Zelensky , attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di ...

Robert Menendez, presidente della commissione esteri del Senato americano, avrebbe accettato centinaia di migliaia di dollari in tangenti per aver ...

Lingotti d’oro dal valore di 100mila dollari , un veicolo di lusso e altri 480mila dollari in contanti in gran parte nascosti tra abiti, armadi e una ...

Il senatore del New Jersey Bob Menendez si dimette dalla Commissione Affari Esteri del Senato USA dopo essere stato incriminato per corruzione . USA: ...

... pur essendo tutti ben consapevoli che l'iniziativa s'arenerà, in ogni caso, in, dove i ... Zelensky, di indagare sui Biden, e lo minacciava di bloccare gli aiutial suo Paese se non lo ...La senatrice repubblicana del Maine Susan Collins ha ironizzato sul cambiamento: "Domani verrò in bikini in". Mentre il repubblicano Roger Marshall "I senatori dovrebbero avere un certo ...

Il senatore lotta con la depressione E l’Aula «allenta» le regole sui vestiti Corriere della Sera

Il Senato Usa abbandona il dress code: «Una mancanza di rispetto per l'istituzione» Open

Ieri alla camera ardente al Senato la visita di papa Francesco: è entrato in sedia a rotelle per poi salutare i familiari e la moglie Clio ed ha avuto ...È stata riaperta alle 10 la camera ardente dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nella camera ardente allestita al Senato via vai di persone durante la giornata di domenica. Oltre al ...