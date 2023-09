'Gli americano hanno speso già troppo' 'Per troppo tempo gli americani - spiega Biden in una nota - hanno pagato per i farmaci soggetti a ...

...da Meloni passa infatti dal sostegno convinto all'Ucraina al rapporto confidenziale con Joee ... la presidente del Consiglio ha rivendicato il ruolo di un'Italia che "dà l'esempio", con il...In primis, c'è che l'amministrazionevuole evitare che il taglio dell'offerta di petrolio ... difficilmente Maduro farà la cosa giusta; più probabile ciò che gli conviene suldel consenso ...

Medio Oriente. Israele-Arabia: il “piano Biden” non funzionerà Il Fatto Quotidiano

Il piano di Biden per fermare i migranti: così "copia" le idee di Meloni ilGiornale.it

All’inizio del mese, il 7 settembre scorso, il Parlamento della Federazione Vallonia-Bruxelles ha adottato quasi all’unanimità un decreto che rende obbligatorio il nuovo corso di Educazione alla vita ...Si sono incontrati in una saletta di un hotel di New York, non nello Studio Ovale, non alla Casa Bianca. Ma in un anonimo Intercontinetal, non distante dal Palazzo di Vetro. Non era certo l’incontro c ...