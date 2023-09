Il Paradiso delle Signore | trama 25 settembre 2023 | Adelaide a rischio?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 25 settembre 2023)Di Sant'Erasmo sarà molto preoccupata nel corso della puntata de Ildi lunedì 25. La Contessa, infatti, verrà a messa alle strette da Umberto a proposito di Odile e sarà costretta a rivelargli che la ragazza è sua figlia. Guarnieri sarà scioccato da quella rivelazione e accuserà la cognata di averlo escluso dalla sua vita e di non aver condiviso con lui una notizia così sconvolgente. Dal canto suo,sarà molto in apprensione per le prossime mosse di Umberto in quanto temerà che l'uomo possa utilizzare quella preziosa informazione per danneggiarla. Intanto, Vito Lamantia farà un regalo inaspettato alla famiglia Puglisi, i quali saranno increduli e felici quando gli verrà recapitata una lavatrice. Maria, però, di ...