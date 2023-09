Il papa claudicante va a salutare Napolitano | ecco il vero atto cristiano

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) È una fredda mattina d’inverno quella in cui un anziano signore, convintamente ateo, decide di andare al funerale clico, officiato in chiesa, di un suo carissimo amico profondamente credente e nonostante sia calvo e il freddo pungente, appena giunge all’ingresso della chiesa dove sta per iniziare il rito funebre si toglie il cappello. Il motivo preciso per cui sia richiesto togliersi il cappello in chiesa non lo sa: ma sa che è richiesto fare così. Non c’è nulla di straordinario nella sua decisione, solo rispetto per il suo amico e per il luogo e le regole comportamentali che lì dove ha scelto di essere salutato per l’ultima volta sono richieste. Lui vuole rendere omaggio per l’ultima volta al suo amico, non a sé stesso. È per questa semplicissima ragione che non sono d’accordo con Walter Veltroni che ha definito “straordinaria” la scelta di...