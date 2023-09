Il migrante è trattato peggio di qualsiasi malfattore | un’ingiustizia colossale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) E’ noto che il problema degli immigrati è stato affrontato dall’Europa intera con la massima indifferenza, come se non si trattasse di persone che fuggono dalle guerre, dalla carestia, dai disastri climatici, dalla mancanza di cibo e di acqua, facendo ipocrite affermazioni di principio (vedi Direttiva 2008/115/CE, che pone in primo piano il rispetto dei “diritti fondamentali dell’uomo”) e poi scaricando tutto sull’Italia, in quanto porto di primo approdo, secondo le norme deldi Dublino. Purtroppo pienamente errata è stata la reazione dell’Italia, la quale, anziché prodigarsi per una condivisa accoglienza dei migranti come si deduce dai principi fondamentali della nostra Costituzione, ha invece assunto nei confronti di questi un atteggiamento definito da un illustre studioso di storia di “ferocia sociale”. Tale “ferocia” è molto evidente nel decreto Cutro, che ...