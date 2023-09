Il mercato del gas naturale è diventato adulto

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni Nell’ultimo decennio, quello che era considerato il cugino sonnolente del petrolio (dove guerre, embarghi e crisi sono un ingrediente permanente della sua agitata storia) è entrato in una fase turbolenta. Prima era stato il fracking, la nuova tecnica di estrazione dai giacimenti meno permeabili (shale) a creare uno scossone. L’intuizione di George Mitchell, il cui secondo nome Fidia era già rivelatore di uno che sapeva trattare bene le rocce, aveva portato a rendere gli Stati Uniti da paese importatore al più grande esportatore di GNL al mondo. Poi un altro tremore (questo più fragoroso) aveva scosso il Far East. Fukushima aveva interrotto la luna di miele dei giapponesi con il nucleare e rafforzato la centralità delasiatico come compratore primario del ...