Il Guinness dei primati toglie la corona degli 8mila a Messner | lui replica | ' Sciocchezze'

(Di lunedì 25 settembre 2023) Reinholdnon è più neldeicome primo uomo a scalare tutti i 14 "ottomila" del mondo. Il celebre libro, infatti, ha decretato come non sarebbe stato lo scalatore bolzanino il ...

Il portoghese Cristiano Ronaldo non smette di mettere in fila record. L’ex attaccante di Juve e Real è entrato, ancora una volta, nel Guinnes ...

(Adnkronos) – Il portoghese Cristiano Ronaldo non smette di mettere in fila record. L'ex attaccante di Juve e Real è entrato, ancora una volta, nel ...

Il libroprimati ha revocato a Reinhold Messner il titolo di Re degli ottomila, sostenendo che non sarebbe stato lui il primo ad averli scalati tutti. Secondo il cronista di alpinismo tedesco ...Il libroprimati toglie a Reinhold Messner la corona di Re degli ottomila. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ottomila. Secondo il cronista di alpinismo tedesco Eberhard ...

Il libro dei Guinness toglie primato a Messner: "Non ha scalato tutti i 14 ottomila" Sky Tg24

Non più primo scalatore di tutti gli Ottomila senza ossigeno: Messner fuori dal Guinness dei primati RaiNews

BOLZANO. Il libro Guinness dei primati toglie a Reinhold Messner la corona di Re degli ottomila. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ottomila. Secondo il cronista di alpinismo ...Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ottomila.