Il governo rincorre i target del Pnrr e vuole modificare la quinta rata. Anche Meloni al tavolo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Aggiornarsi sull’imminente pagamento della terzadel, ultimare i lavori per la quarta e impostare quelli per la: questi gli argomenti al centro della cabina di regia convocata dalnel tardo pomeriggio di oggi, subito dopo il Consiglio dei ministri. Oltre a numerosi esponenti della maggioranza – fra cui la premier Giorgia–, al vertice guidato dal ministro degli Affari europei Raffele Fitto parteciperanno i rappresentanti dei comuni, delle province e delle regioni, mentre domani sarà il turno delle parti sociali. Due incontri che verteranno attorno al nuovo programma del Recovery Plan, riscritto nei tempi e negli obiettivi dall’esecutivo italiano, le cui modifiche sono state approvate dal Consiglio europeo la settimana scorsa. Si partirà però, come detto, dalla terza ...

Più complicato, invece, il percorso della quarta rata, per la quale ilha già fatto richiesta di pagamento. Se Bruxelles ha infatti dato il via libera alle modifiche presentate dall'Italia, è ...2)Pnrr: Ilil Pnrr In arrivo la richiesta alla Ue per modificare la quinta rata (Repubblica, pag. 9). Il conto dei ritardi sale a 28 miliardi verso un nuovo taglio agli obiettivi del ...

Il Governo rincorre il Pnrr. In arrivo la richiesta alla Ue per modificare la quinta rata la Repubblica

Il governo rincorre i target del Pnrr e vuole modificare la quinta rata ... Il Foglio

Fitto riunisce alcuni ministri e i rappresentanti degli enti locali per fare il punto sul Piano di ripresa e resilienza. Sorvegliati speciali, Matteo Salvini e i 25 miliardi affidati al suo ministero ...Frale misure in arrivo ci sono un bonus benzina di 80 euro una tantum e la conferma degli aiuti in scadenza a fine mese per il gas ...