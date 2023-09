(Di lunedì 25 settembre 2023) . La concessione che scadrà a novembre 2025 verso una gara da 800 milioni. Per prendersi unche in termini di raccolta porta a casa fino a 8 miliardi l’anno. Il governo Meloni però ha deciso di anticiparla di un anno. E, scrive Il Messaggero, cercando di incassare di più dell’asta di sette anni fa. Quando il gruppo Igt sborsò 770 milioni per assicurarsi la gestione. L’aggio di gara, ovvero la quota di raccolta che spetta al concessionario, oggi è del 6%. La gara deldovrebbe permettere quindi un incasso di 400 milioni subito. Mentre gli altri arriverebbero nel 2025. Ilfinirà nei decreti attuativi della riforma fiscale. Dove dovrebbe trovare spazio fin da subito la gara per la concessione della raccolta delle scommesse online. 6 milioni di euro I diritti di raccolta dovrebbero essere ...

Tra le misure per finanziare la prossima manovra , spunta anche la gara per il Lotto . La concessione del più antico dei giochi, tra i più ricchi in ...

E' ildelle multinazionali, cioè, un dominio brutalecapitale, con le guerre economiche, finanziarie, monetarie, commerciali, e le guerre di carattere militare, e con tutte le conseguenze, ...IlLotto va all'asta per finanziare la Legge di Bilancio. La concessione che scadrà a novembre 2025 verso una gara da 800 milioni. Per prendersi unche in termini di raccolta porta a casa ...

Il gioco del Lotto va all'asta per finanziare la Legge di Bilancio Open

Il gioco del Lotto all’asta per finanziare la manovra ilmessaggero.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...(Adnkronos) – “Non sono un mafioso” e “non mi pentirò mai”. Era il 13 febbraio scorso e Matteo Messina Denaro – morto oggi all’età di 62 anni – si trovava, per la prima volta, davanti ai magistrati di ...