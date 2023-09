Il generale Butticé firma un libro da “patriota italiano” Ma è molto diverso da quello di Vannacci…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. In un tempo in cui sui giornali imperversa ildi undella Folgore, Vannacci, che spiattella in pubblico vergandole come provenienti dall’ambiente militare, stereotipi e luoghi comuni degni di un altro secolo, esce undi un altro– “Io, l’Italia e l’Europa. Pensieri in libertà di un-europeo” (Colibrì, prefazione di Caterina Chinnici) ma già in congedo (quindi ormai libero da impegni e vincoli istituzionali) della Guardia di Finanza, Alessandro. Fu il primo militarea essere distaccato presso le istituzioni europee, e porta quindi un punto di vista a metà tradel militaree del funzionario europeo, ...