Il finale di Sex Education é incasinato | per qualcuno resta aperto | e va bene così

(Di lunedì 25 settembre 2023) Quattro stagioni, due anni scolastici e tantissimi fluidi corporei dopo, é arrivato il momento dell'ultima campanella anche per Sex. Giunta sugli schermi nel 2019 grazie a Netflix, questa serie per giovani adulti ha messo in luce la vita erotica dei teenager, con tanto di casini e imbarazzi. Conosciamopersonaggi come Otis, interpretato da Asa Butterfield, un sessuologo improvvisato in forza al liceo Moordale (creazione degli autori), insieme al suo migliore amico, Eric, che ha le fattezze di Ncuti Gatwa. Ci viene presentata anche Maeve, interpretata da Emma Mackey, la quale sarà al centro di un “m'ama, non m'ama” e di un triangolo amoroso.Molto é cambiato rispetto alle prime puntate della serie. Tanto per cominciare, i protagonisti non frequentano più il liceo Moordale, da quando sono passati all'utopia queer del Cavendish College, ...