Il doc The Years We Have Been Nowhere di L Cascavilla e M Piacentini al cinema

(Di lunedì 25 settembre 2023) Uscirà in sala dal 27 settembre il documentario “TheWe“, un film sulle deportazioni di oggi per dare voce a tutte le famiglie che vengono sperate e rispedite nei paesi di origine (quindi, condannate), ideato dall’attivista, scrittore e regista Lucioe dal regista e produttore Mauro. L’opera, prodotta da Survivors Fighters Production e Mauzedao Production, è stata girata in Africa (Sierra Leone), e vede la partecipazione di Mike Duff (videomaker australiano con oltre 15 anni di carriera e collaborazioni con testate internazionali come BBC, ABC e Al Jazeera), Olivia Godding (modella, attrice, e imprenditrice di successo a Freetown, che compare nelle vesti di testimone nel documentario, in quanto migrante), Nadia Rubano (video ...

IN ANTEPRIMA l’8 settembre A ROMA “A BORDO! IL FESTIVAL DI MEDITERRANEA” IL DOCUMENTARIO THE Years WE Have Been Nowhere DI LUCIO CASCAVILLA E MAURO ...

The Super Models , ecco il trailer del documentario evento in quattro parti in arrivo a settembre su Apple TV+ dedicato a Naomi Campbell , Cindy ...

A ottobre, sugli schermi britannici di Sky, arriverà la docuserie House of the Kardashians , di cui è stato condiviso il primo trailer . L'8 ottobre su ...

Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington e Naomi Campbell si raccontano come non avevano mai fatto in una docuserie che svela non solo i ...

... è Alex Di Nardo ne I bastardi di Pizzofalcone e la specializzanda in medicina per" Nelle tue ... L'avrà sicuramente notata in quel contesto Mike White , il regista e creatore diWhite Lotus , ......//foreignpolicy.com/2016/03/22/libya - and -- myth - of - humanitarian - intervention/utm_source=substack&utm_medium=email [7] https://press.un.org/en/2011/sc10200..htm [8]https://...

Il doc The Years We Have Been Nowhere di L. Cascavilla e M ... Irpinia24

Alessia Camoirano nominata agli Emmy per il doc “The Teenage ... RB Casting

Nell’ambito del Trentodoc Festival si è svolto ieri alla Fondazione Caritro di Trento il wine talks «Padri e figli: i legami del vino» alla presenza di Marilisa Allegrini di Allegrini, del Marchese An ...Trentodoc Festival, exploit di partecipanti agli eventi in cantina.Oltre 100 eventi sul territorio, tutti sold out. Sono diverse migliaia le persone che ...