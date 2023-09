Il Collegio ha ancora qualcosa da raccontare?

I ribaltoni e gli esiti inaspettati sono sempre affascinanti sul campo, al di fuori in genere servono per lo più per generare caos . Questo, senza ...

Rai 2, Il8 : 1.051.000 spettatori (5,8%). E: Italia 1, FBI: Most wanted : 1.016.000 spettatori (5,9%);. Rete 4, Dritto e Rovescio: 852.000 spettatori (6,8%);. Rai 3, Il provinciale : ...film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste ... Rai 2 ha mandato in onda Il8 , il docu - reality ha raccolto davanti allo schermo 1.051.

Maggi e Bosisio de Il Collegio raccontano le novità della nuova edizione Biccy

Andrea Maggi, intervista al docente de Il Collegio su Rai2: “Il programma ha successo perchè mette a confronto genitori e figli. La tv Mi piacerebbe sperimentare altri programmi” SuperGuidaTV

“Il Collegio 2023” avrà professori noti come Antonio Orefice ... Il programma, che andrà in onda alle ore 20:35, regalerà ancora una volta momenti di divertimento e satira, con le incursioni del … Teo ...Il Collegio 2023 è in partenza stasera su Rai 2 ... Suo desiderio è tornare a studiare, ma non sembra ancora convinto. Giuseppe Puppio (17 anni – Cosenza): Giuseppe è ambizioso e competitivo. Desidera ...