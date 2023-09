IL COLLEGIO 8 | TARGET RECORD PER L’ESORDIO DELL’OTTAVA STAGIONE DEL REALITY DI RAI2

(Di lunedì 25 settembre 2023) La prima puntata de Ilha conquistato 1.050.000 telespettatori con il 5,83% di share. La puntata in onda domenica 24 settembre ha sfiorato il 10% di share tra il pubblico dagli 11 ai 54 anni (risultando la terza proposta più vista nella sua fascia oraria in questo). Ottimo dato tra i teenagers, la fascia di età tra gli 11 e i 19 anni (18,84% di share) e tra i giovani tra i 15 e i 19 anni (18%). Riscontro molto positivo anche tra le donne tra i 20 e i 54 anni (11,6% di share). Il programma ha raggiunto picchi di 1.3 milioni di telespettatori e del 7% di share. Il programma è iniziato alle 21:10 ed è terminato alle 22:40 (lo scorso anno invece a mezzanotte) con una durata lorda quasi inferiore di un’ora rispetto alla première del 2022. Ciononostante, rispetto allo scorso anno, è aumentata la copertura con ben 3.850.000 contatti.

Il Collegio 8 si gioca le carte Mare Fuori e Carmen Di Pietro per non farsi bocciare dal pubblico Tvblog

Nel Collegio San Francesco di Lodi ... Una mossa non del tutto inaspettata data l'affinità di target tra i due programmi, prima o poi sarebbe accaduto. In seguito arriverà anche Joe Bastianich, a ...