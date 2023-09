Il cdm approva il dl Energia | aiuti agli italiani sul caro carburante e le bollette

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Bonus carburanti per le famiglie in difficoltà, proroga per il quarto trimestre dell'anno - da ottobre a dicembre - degli sconti in bolletta per i cittadini meno abbienti alle prese con i rincari, azzeramento per lo stesso periodo degli oneri di sistema nel settore del gas e dell'Iva ridotta al 5%. Sono queste le principali misure contenute nel decreto legge – dlto oggi dal Consiglio dei ministri che era stato convocato per le 16. In particolare del bonus carburanti, che verrà caricato sulla social card 'Dedicata a te', l'ammontare del contributo sarà stabilito entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto con un provvedimento ad hoc del ministero delle Imprese e del Made in Italy: dovrebbe aggirarsi attorno80 euro, circa un pieno di benzina per un'utilitaria. Nel dl trovano spazio anche l'incremento del ...