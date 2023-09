Il caso di Adamo Guerra | la famiglia sapeva della sua presenza in Grecia già nel 2016

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ci sono sempre più cose che non tornano nella vicenda dell'uomo che ha finto il suicidio nel 2013. Già tre anni dopo la moglie sarebbe stata informata che era vivo e così altri familiari

L’incredibile vicenda di Adamo Guerra , ritrovato in Grecia dalla troupe di Chi l’ha visto a 10 anni dal suo presunto decesso, riporta in discussione ...

Nuovi particolari sono emergono attorno alla vicenda attorno alla scomparsa di Guerra, poi rintracciato dalla trasmissione Chi l'ha Visto in un ufficio di Patrasso, in Grecia, destino apparentemente fino al 2022 sconosciuto alla ormai ex moglie, Raffaella Borghi, e ai ...

Il caso di Adamo Guerra e il finto suicidio, «la famiglia sapeva della sua presenza in Grecia già nel 2016» Corriere Roma

Caso Adamo Guerra, è un reato sparire e fingersi morti Ecco cosa rischia Sky Tg24

La storia di un suicidio inscenato e di una nuova vita a Patrasso, con la famiglia all'oscuro di tutto per 10 anni, prende una sfumatura diversa. Secondo quanto ...L'ex moglie di Adamo presentò una denuncia contro l'uomo nel 2016, era stato rintracciato in Grecia durante le ricerche internazionali ...