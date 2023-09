Il caftano blu | recensione | l’omosessualità nel Marocco contemporaneo fa ancora paura

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lade Ilblu, dramma a tinte omosessuali che racconta di una storia d’amore a tre nelin modo intimo e tenero, senza eccessi. Premio Fipresci Un Certain Regard a Cannes 2022 Dopo più di un anno dalla presentazione a Cannes 2022 dove si è aggiudicato il premio FIPRESCI Un Certain Regard, è arrivato nelle sale italiane Ilblu, dramma romantico marocchino a tinte omosessuali che racconta di un triangolo amoroso. Un film intimo e dalla forte impronta realista in cui sono i dettagli a dare forma ai pensieri, alle parole e alle azioni di un amore impossibile, ma non per questo meno potente o vero. Un nuovo arrivo Halim (Saleh Bakri) e Mina (Lubna Azabal) gestiscono un negozio di caftani tradizionali in una delle medine più antiche del. ...