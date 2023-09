Il Benevento tocca quota dieci | basta Ferrante per piegare il Brindisi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutipunti dopo cinque giornate. Un bottino probabilmente insperato per il nuovoe invece la formazione di Matteo Andreoletti riesce in un’altra piccola impresa. La vittoria di misura con ilconsente infatti ai giallorossi di arrivare in doppia cifra, allungando la serie di risultati positivi.un guizzo dialla Strega per venire a capo di una gara non bella, condizionata dalla fatica del terzo impegno stagionale e portata casa con grinta e caparbietà. Un’altra bella iniezione di fiducia, insomma, per unche archivia nel migliore dei modi il mese di settembre e si proietta verso un ottobre che potrebbe dire molto sul futuro di Paleari e compagni.Andreoletti cambia ancora, dimostrando di avere diverse frecce al ...