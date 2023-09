I traumi | le mani legate | la saponificazione | cosa sappiamo del cadavere appeso al guard-rail a Trieste

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ilritrovatoa unlungo la Grande Viabilità disarebbe quello di un senzatetto di origine iraniana di circa 60 anni. Sul, contrariamente a quanto riportato all’inizio, non c’erano segni di tortura. Ma sulla testa erano presenti tagli da trauma e un segno circolare che potrebbe essere di una bruciatura o una tumefazione. L’ipotesi dell’omicidio con pestaggio, però, non è certa. Perché anche se ilavevae piedi legati, sul tavolo c’è anche quella del suicidio. Anche se far ritrovare il corpo così potrebbe costituire un segnale, secondo gli investigatori. Come un avvertimento ad altri. L’uomo indossava scarpe nere, pantaloni e camicia cachi. Aveva una maglietta nera con la scritta “Live to ride”. ...