I sedicenti pacifisti deplorano gli aiuti all’Ucraina invece di rallegrarsi per le vite che salvano

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’argomento secondo cui gli ucraini magari non sono proprio tutti nazisti, ma quasi, e in ogni caso hanno un curriculum democratico così così, non è l’unico adoperato dal collaborazionismo pacifista a spiegazione, quando non proprio a giustificazione, della politica di massacro, di deportazione e di tortura messa in campo dai russi in attuazione dell’operazione speciale. Ne esiste un altro, diciamo così speculare, che marcia unito verso il comune e duplice fine di dare addosso a quelli che resistono e man forte a quelli che li aggrediscono. Ed è questo: che chi aiuta gli ucraini – gli Stati Uniti innanzitutto, con i servi europei che ne assecondano i disegni imperiali – in realtà è completamente disinteressato alle sorti degli aggrediti, i quali semmai costituiscono la materia passiva e sacrificale degli esperimenti di riassestamento geopolitico in era post-bipolare. L’obiettivo ...