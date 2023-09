I pregiudizi e gli azzardi di Putin nella guerra all’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) A meno che non divenga possibile chiederlo direttamente a lui in sede di processo presso il Tribunale Penale Internazionale, probabilmente la domanda sul come possaessersi convinto che l’Ucraina non avrebbe combattuto sarà una di quelle che appassioneranno gli storici per decenni a venire, un po’ come il perché Hitler abbia rinunciato a sconfiggere la Gran Bretagna nel 1941 e abbia invece deciso di attaccare l’Unione Sovietica avviando così un conflitto su due fronti destinato a portarlo dal trionfo al disastro. Il retroterra professionale diquale agente del KGB lo ha dotato di una estesa conoscenza delle debolezze dell’Occidente così come delle capacità russe in termini di operazioni sotto copertura; ne ha abbondantemente approfittato durante la sua presidenza per portare a termine iniziative anche avventate con mezzi relativamente ...