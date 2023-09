I politici sui social un anno dopo il voto

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 settembre 2023) È stato unsolcato in profondità da due leader donna, che si sono prese la scena, a tratti addirittura monopolizzandola, relegando a spazi più ristretti di audience tutti gli altri. È stato l’digitale di Giorgia Meloni, che ha sbaragliato tutta la concorrenza, interna alla coalizione di centro-destra, e quella presente sul fronte composito delle opposizioni. In rete, nei dodici mesi successivi aldel 25 settembre, la keyword nominativa ha incassato 639 mila menzioni che hgenerato un volume di parlato complessivo 154 milioni di interazioni. Ma, come detto, è stato anche l’di Elly Schlein, che ha sfruttato al massimo l’effetto trascinamento che le è stato garantito dall’elezione a segretaria nazionale del Partito Democratico e che ha fatto scattare on ...