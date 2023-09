I Mercenari 3 film stasera in tv 25 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) I3 è ilin tv lunedì 252023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Iin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Expendables 3 USCITO IL: 42014 GENERE: Azione ANNO: 2014 REGIA: Patrick Hughes: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Harrison Ford, Mel Gibson, Terry Crews, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, Kellan Lutz, Randy Couture DURATA: 126 Minuti I3 ...