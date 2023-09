I Berlusconi crescono in Pro Sieben Sat 1

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gli eredi diaumentano la loro influenza su ProSat 1 Süddeutsche Zeitung, di Caspar Busse, pag. 14 La partecipazione azionaria è stata a lungo molto controversa. Dal 2019, il gruppo mediatico italiano Mediaset, ora chiamato Media for Europe (MFE), ha gradualmente acquistato azioni della società televisiva ProSat 1 con sede a Monaco. Ma per molto tempo ci sono state preoccupazioni perché Media for Europe è controllata dalla famiglia del politico populista di destra ed ex primo ministro italiano Silvio. E il consiglio di amministrazione di ProSat si è a lungo opposto con veemenza agli italiani. Ma ora la situazione è nuova. Silvioè morto a giugno e i suoi figli Marina e Pier Silvioora comandano ...