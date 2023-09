Huawei MatePad Pro 13 2? | con Kirin 9000s | OLED flessibile e stilo M-Pen

(Di lunedì 25 settembre 2023) Quest’oggiha tenuto un evento di lancio in cui ha annunciato in Cina diversi nuovi prodotti. Uno di questi include il nuovoPro 13.2 pollici, ovvero un tablet di fascia alta dell’azienda. Andiamo quindi a vedere quali sono tutti i dettagli riguardanti le sue specifiche, i prezzi e altro ancora. ìlPro, nonché l’ultimo modello di tablet del gigante tecnologico cinese, presenta un alto display da 13,2 pollici. Il Consumer Chief di, Yu Chengdong, ha dichiarato che si tratta del primo tablet al mondo a sfoggiare un pannello. Questo schermo presenta una risoluzione di 2880 x 1920pixel con un’ampia gamma di colori P3, un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1, una luminosità di picco di 1000nit, un rapporto di aspetto ...

Arriva in Italia il nuovo HUAWEI MatePad 11.5 , un tablet di fascia media pensato per soddisfare tutte le esigenze di studio e lavoro. L'articolo ...

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Huawei MatePad 11,5”, il dispositivo ideale per chi studia, lavora o semplicemente da ...

arriva in Italia HUAWEI MatePad 11,5’’, il tablet pensato per la produttività sotto i 300 euro, disponibile da oggi su HUAWEI Store HUAWEI ...

Huawei ha confermato che presenterà in Cina il suo nuovo tablet MatePad Pro 13.2 il prossimo 25 settembre. Il dispositivo sarà dotato di un grande ...

Con uno schermo OLED flessibile, la potente piattaforma Kirin 9000s e una batteria che carica in tempo record, il nuovo tablet diPro 13.2 sembra destinato a ridefinire il concetto di produttività mobile. Nell'ultimo evento di, il gigante tecnologico ha fatto un'importante dichiarazione al mondo tech, ...Pro 13.2 è attualmente in prevendita in Cina . Ecco i prezzi : variante con 12+256 GB a 5.199 yuan, circa 670 euro al tasso attuale di cambio variante con 12+512 GB a 5.699 yuan, circa ...

Huawei MatePad Pro 13.2 ufficiale: un vero top, ha il notch per lo ... HDblog

Huawei MatePad Pro 13.2 ufficiale: il tablet più grande di sempre GizChina.it

Quest’oggi Huawei ha tenuto un evento di lancio in cui ha annunciato in Cina diversi nuovi prodotti. Uno di questi include il nuovo MatePad Pro 13.2 pollici, ovvero un tablet di fascia alta ...El fabricante chino ha lanzado una enorme tableta, tan grande como la de un ordenador portátil y con unas características de prime nivel.