Hollywood | raggiunto l’accordo fra produttori e sceneggiatori | verso la revoca dello sciopero costato miliardi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ci sono voluti quasi cinque mesi dima, alla fine, il duro braccio di ferro fra gli studios die gliche tenevano in scacco l’industria cinematografica costretta a subire danni perdi dollari per lopiù lungo degli ultimi decenni, hannoquesta notte un accordo sul nuovo contratto triennale degli scrittori di cinema e tv. Esulta la Wga, la Writers Guild of America. Che parla di un risultato “eccezionale, con vantaggi e protezioni significativi per gli scrittori“. Resta da capire come la prenderanno i membri del sindacato che devono ancora avere l’ultima parola e votare l’intesa. Si trattapiù lungo che ha colpitonegli ultimi decenni e che ha ...

