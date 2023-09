Hollywood | raggiunto accordo tra produttori e sceneggiatori

... Ava in scena la protesta di attori e sceneggiatori Diecimila sceneggiatori di...In una nota agli iscritti la WGA ha espresso la propria soddisfazione per l'accordo, ma ...AGI - Il sindacato americano degli sceneggiatori haun'intesa preliminare con gli studios diche potrebbe porre termine al loro sciopero . È quanto si legge in una lettera inviata agli iscritti, in cui si informa che le parti sono ...

Hollywood, raggiunto l'accordo produttori-sceneggiatori - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Hollywood, raggiunto l'accordo produttori-sceneggiatori La Prealpina

Era iniziato il 2 maggio, l’intesa dovrà essere ratificata dalla maggioranza degli iscritti alla Wga, ma di fatto pone fine alla mobilitazione che dura da 5 mesi ...Dopo quasi centocinquanta giorni di sciopero e circa cinque mesi di protesta, i produttori e gli sceneggiatori di Hollywood hanno raggiunto un accordo sui termini del nuovo contratto triennale della c ...