Ho sentito Meloni al Tg1 raccontare un Paese che non esiste | un inganno in prime time

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) di Paolo Gallo Ad ascoltare il Tg1 un qualunque sabato sera c’è da chiedersi se Lei, il suo governo e chi l’ha intervistata vivano nello stessodi chi, a conti fatti, ha visto peggiorare la propria situazione economico-sociale dall’insediamento a Palazzo Chigi. Una carrellata di luoghi comuni sui risultati positivi raggiunti in un anno di governo senza un contraddittorio, non un dato con cui verificare i fiumi di parole che sanno se non di bugie, di false verità. Non una domanda incalzante da parte dell’intervistatrice che chieda conto di farneticazioni continue in onda, in prima serata, sulla principale rete pubblica del– pardon, della Nazione – pagata dai contribuenti italiani. Un elenco di ‘cose fatte??’ che hanno portato il Presidente del Consiglio ad affermare che la situazione economica del ...