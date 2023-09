Gufi di sinistra smentiti dai numeri | il sondaggio premia Meloni come miglior leader

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Giorgiaconvince gli italiani. Nell'ultimorealizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 il premier è considerato lapolitica che, a un anno dalle elezioni che hanno sancito la vittoria del centrodestra, si è comportata meglio. In particolaree Giuseppe Conte emergonopolitici valutati meglio, rispettivamente con il 20% e il 19%. Nessuno degli altri raggiunge la doppia cifra, con Elly Schlein, numero uno del Partito Democratico, al 9%. Rispetto al 25 settembre 2022, andando in particolare a vedere le intenzioni di voto a livello nazionale, Fratelli d'Italia rimane abbondantemente il primo partito al 30,7% (+4,7%), mentre il Pd è al 19,3% (+0,3%), seguito dal Movimento 5 Stelle al 15,4% (=). La Lega è all'8,4% ...